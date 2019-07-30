Американская компания планирует обжаловать результаты конкурса по "Дельфину"

Компания Frontera Resources намерена обжаловать в суде результаты конкурса на разработку нефтегазовой участка "Дельфин" на шельфе Черного моря в случае их утверждения Кабмином.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В Frontera считают, что процесс подготовки конкурса и его проведения идут в разрез с международной практикой и нарушают украинское законодательство.

По данным компании, межведомственная комиссия при Минэнергоугля Украины нарушила процедуру проведения конкурса в части оценки заявлений участников. Комиссия должна была направить Кабмину выводы об определении победителя конкурса не позднее 13 июля 2019 года, но нарушила эти сроки.

Именно Frontera Resources была инициатором разработки участка "Дельфин" на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Она написала письмо к украинскому правительству, после чего, 12 апреля, Кабмин объявил конкурс.

Результаты конкурса на разработку участка "Дельфин" должен утвердить Кабмин.

Напоминаем:

Конкурс на разработку нефтегазового участка "Дельфин" на шельфе Черного моря выиграла компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит правительству объявить повторный конкурс, поскольку его результаты не оправдали ожиданий по привлечению к разработке шельфа лидеров мирового рынка, вроде Shell и Exxon.

Ранее журналисты выяснили, что право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин" может получить американская компания с сомнительной репутацией.



Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной.

Участники рынка заявляли, что власть искусственно ограничивает претендентов на добычу газа на участке морском шельфе.

Как сообщалось, конкурс был начат 12 апреля, срок подачи заявок был уменьшен правительством до 60 дней, поэтому его срок истек 12 июня.

11 июня глава АП призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка "Дельфин" на шельфе Черного моря минимум до 120 дней.

Экономическая правда