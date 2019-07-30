Фунт стерлингов обвалился на фоне ультиматумов Джонсона по Brexit

Британский фунт продолжает падение в последние несколько дней и достиг минимумов за последние три года на фоне опасения по поводу "жесткого" Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

За последние четыре дня фунт упал почти на 3%, поскольку инвесторы оценивают как высокий шанс выхода Великобритании из Европейского союза 31 октября без соглашения.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет настаивать не улучшении условий выхода из ЕС и одновременно начал готовить страну к выходу из блока без соглашения.

Во вторник стерлинг упал на 0,8% до 1,2119 доллара за фунт и упал на 0,5% до 91,64 пенса за евро.

Последний раз фунт падал четыре дня подряд в октябре 2016 года, когда валюта упала на 6% до $1,1841. Это случилось после того, как премьер-министр Тереза Мэй официально объявила о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС.

Европейская правда