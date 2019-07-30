Украинские компании не смогут производить сыр фета

Украинским производителям сыра фета с 2023 года придется отказаться от этого названия, поскольку оно является защищенным географическим указанием.

Об этом говорится в сообщении на странице "Географические указания в Украине" в Facebook.

"Фету в Украине производят около 20 предприятий. Но с 2023 года от этого названия, которое является защищенным географическим указанием, придется отказаться", - сказано в сообщении.

Вместе с представителями Минагрополитики, торговых сетей и производителями началось изучение опыта других стран, разработка продуктового досье и нового названия продукта.

Напоминаем:

Фета – это греческий сыр, который готовится из смеси овечьего и козьего молока.

Производить "фету" имеет право только Греция, поскольку название продукта защищено правом Европейского союза на географическое происхождение сыра.

"Географические указания в Украине" - финансируемый Европейским Союзом проект, который реализуется в течение 2017-2020 годов.

Он призван помочь Украине разработать систему обозначения товаров со свойствами и репутацией, обусловленными преимущественно местом происхождения.

Первым украинским продуктом с географическим указанием происхождения станет гуцульская овечья брынза.

В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина обязалась с 2026 года отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" для продукта отечественного производства.