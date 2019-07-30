Зеленский дал старт работе над проведением электронных выборов и переписи населения

Источник: сайт Офиса президента, указ №558

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и дал Кабмину несколько задач по упорядочению работы госреестров и услуг онлайн.

Прямая речь: "Указ предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета иметь доступ к информации о себе в госреестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетных электронных госуслугах.

Указом предусматривается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект "еМалятко"), регистрацией его места жительства, регистрация физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверка наличия у водителя документов и тому подобное.

Указом начинается работа над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине".

Детали: Документ предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы госреестров. Согласно указу, у КМУ есть три месяца на аудит.

По словам советника президента Михаила Федорова, в Украине насчитывается более 350 госреестров.

Федоров рассказал, что аудит реестров и дальнейшее их упорядочения, распространение единого идентификатора физического и внедрение электронного взаимодействия различных реестров позволит упростить госуслуги.

Советник рассказал, что его команда сформировала перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса в режиме онлайн.

Среди ключевых задач, предусмотренных указом, - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

Основным барьером на пути развития э-услуг и цифровой экономики, Федоров назвал отсутствие у граждан средств eID.

В ОП планируют уже осенью начать выдачу паспортов в виде ID-карточек сразу с электронной подписью, но приоритетом называют MobileID и SmartID.

Отметим, что в Украине уже есть единый портал государственных услуг - https://igov.gov.ua/

Почему это важно: Внедрение такой системы устранит необходимость представления заявителями документов в бумажной форме и позволит полностью перевести документацию и идентификацию в онлайн режим.

История вопроса:

11 июля Федоров предложил ввести в Украине систему цифровой идентификации граждан.

Введение такой системы вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID позволит изменить "бумажную" систему и является ключевым элементом программ "Государство в смартфоне" и "Цифровая экономика".

12 июня в Администрации президента Владимира Зеленского состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне".

На iForum Зеленский признался, что мечтает о "государстве в смартфоне".

28 мая представитель президента обсудил с международными экспертами реализацию проекта электронного правительства. Планируется все государственные услуги сосредоточить на одном сайте.