"Нафтогаз" сорвал программу размещения евробондов "Газпрома" — росСМИ

"Газпром" после отказа люксембургского суда снять арест с активов по иску "Нафтогаза Украины" готовит новую программу еврооблигаций - в другой юрисдикции.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник.

Окружной суд Люксембурга 8 июля отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты активов на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Как сообщалось, в феврале "Нафтогаз" направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital S.A. (эмитент нынешней программы евробондов) уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в Люксембурге.

После действий "Нафтогаза" с активами "Газпрома" в Люксембурге российская компания пока не размещала новых еврооблигаций.

В свою очередь, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.

В связи с этим источник агентства не исключил, что юрисдикция новой программы бондов может быть британской.

Ранее сообщалось, что нового выхода "Газпрома" на международный рынок заимствований стоит ожидать не ранее сентября.

Напоминаем:

В январе в Высоком суде города Амстердам закончилось слушание по выполнению решения Стокгольмского арбитража, в частности относительно принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах.

Как тогда напомнил директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долларов, которые "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу" по решению арбитража.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом