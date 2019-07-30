"Укрэнерго" реорганизовано в акционерное общество

Министерство финансов утвердило создание частного акционерного общества "НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшее время будет осуществлен выпуск акций ЧАО, уставный капитал которого составит 37,1 млрд грн.

Глава правления преобразованной компании будет избран на заседании наблюдательного совета "Укрэнерго".

В министерстве отмечают, что преобразование "Укрэнерго" происходило по плану, предусматривающему создание инвентаризационной комиссии, проведение инвентаризации активов и обязательств предприятия, составление акта оценки имущества, утверждение Минфином устава ЧАО и состава наблюдательного совета.

Результатом создания ЧАО "Укрэнерго" станет эффективное внедрение законодательства о рынке электроэнергии, а также отделение контроля за производством э/э и ее передачей, что является одним из условий получения кредитных средств в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.

Напоминаем:

В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение передать целостный имущественный комплекс "Укрэнерго" из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина.

Минфин получил право на управление НЭК "Укрэнерго" в феврале 2019 года.

В конце февраля министерство создало комиссию по реорганизации госпредприятия.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

Экономическая правда