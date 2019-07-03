Аэропорт "Запорожье" в июне увеличил пассажиропоток вдвое

В июне через запорожскую воздушную гавань в целом прошли 47 тысяч пассажиров, тогда как в 2018 году - более 23,5 тысячи.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своем сайте.

Из них на международных авиалиниях были перевезены 37 тысяч пассажиров, на внутренних ‒ почти 10 тысяч. В прошлом году эти показатели составляли 18,5 и 5 тысяч соответственно, отметили в аэропорту.

В целом за первое полугодие 2019 года запорожский аэропорт обслужил более 230 тысяч пассажиров. Для сравнения, в 2018 году этот показатель достигал 177 тысяч. Таким образом общий прирост пассажиропотока аэропорта составил 33,5%.

"Как и в прошлом году, наибольшее количество пассажиров приходится на сектор международных перевозок ‒ 173 тысячи. В 2018 году эта цифра равнялась 130 тысячам. На внутренних рейсах были обслужены более 57 тысяч человек (в 2018 году ‒ 47 тысяч), прирост составил 20,5%", - сообщили в пресс-службе.

В аэропорту отметили, что на уровень пассажироперевозок в прошлом году существенно повлияло проведение ремонта взлетно-посадочной полосы, который длился с 26 мая по 14 июня.

Напомним:

В марте аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток почти вдвое.

Аэропорт "Львов" в мае также увеличил пассажиропоток почти на 50%.

Аэропорт "Борисполь" по состоянию на июнь обслужил рекордное количество пассажиров, однако опасался снижения динамики.

Экономическая правда