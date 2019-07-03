Суд запретил заменять сельские отделения "Укрпочты" мобильными офисами

Окружной админсуд Киева принял решение отменить предусмотренную Стратегией развития "Укрзализныци" замену стационарных отделений мобильными офисами в сельской местности.

Об этом в Facebbok сообщил гендиректор ОАО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

"Окружной админ суд Киева принял решение отменить стратегию развития Укрпочты, а также уволить начальников отделений по 8 тсяч (зарплаты - ред.) и набрать обратно по 1000 гривен.

Иск был подан от члена Партии БЮТ Сергея Коровченко. От той же партии, члены которой голосуют за то, чтобы отобрать отделения в Укрпочты в Киеве", - написал он.

В решении суда, которое обнародовал Смелянский, говорится, что признан противоправным и отменен приказ Мининфраструктуры №442 от 14 декабря 2017 года "Об утверждении стратегического плана развития ОАО "Укрпочта" на период до 2021 года в части утверждения внедрения мобильных отделений в селах с населением менее чем 2000 жителей.

Кроме этого, суд обязал Мининфраструктуры возобновить работу стационарных отделений "Укрпочты", которые были заменены мобильными отделениями.

Смелянский добавил, что "Укрпочта" обжалует это решение.

Напомним:

В мае Смоленской заявлял, что "Укрпочта" расширит эксперимент по замене сельских отделений мобильными офисами.

"Укрпочта" запустила первые передвижные отделения в Черниговской области летом 2018 года.

Экономическая правда