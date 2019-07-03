Рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок работают в штатном режиме

Функционирование в новой модели оптового рынка электрической энергии, таких его сегментов как рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВДР), происходит в штатном режиме.

Об этом сообщил директор госпредприятия "Оператор рынка" Владимир Евдокимов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас проходят торги, я считаю их довольно успешными. По состоянию на 3 июля мы вошли в штатный режим, у нас полностью отработано взаимодействие с НЭК "Укрэнерго", Ощадбанком и участниками рынка", – сказал он.

И добавил, что первые торги дали позитивные сигналы как украинским, так и зарубежным производителями электроэнергии.

Евдокимов уточнил, что в настоящее время также налажена работа ВДР, где 30 июня произошел технический сбой в работе программного обеспечения торговой платформы. Как сообщалось, тогда торги на данном сегменте в некоторые часы не осуществлялись.

В госпредприятии объяснили возникновение ошибки подачей некоторыми производителями электроэнергии заявок с ценами, превышающими предельные.

Глава госпредприятия также отметил, что в первой половине дня 1 июля был завершен процесс регистрации "Оператора рынка" как плательщика налога на добавочную стоимость. Все поступившие налоговые накладные, в том числе накладные по операциям за 30 июня, зарегистрированы.

В то же время Евдокимов отметил, что в первые дни запуска рынка были зафиксированы операции с признаками спекулятивного характера.

"Покупая на РСВ большие объемы электроэнергии для их продажи на ВДР, некоторые недобросовестные игроки лишают других потребителей возможности приобрести на РСВ необходимые им объемы э/э и вынуждают закупать ресурс на ВДР, где его цена выше", - сказал он.

По словам Евдокимова, такая практика не соответствует европейской, где подобная перепродажа осуществляется в редких случаях и при наличии весомых оснований.

О данном вопросе с целью внесения изменений в правила работы рынка была проинформирована Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Напомним:

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

В тот же день при запуске торгов на внутрисуточном рынке возникли сложности в связи с некорректной работой программного обеспечения ГП "Оператор рынка" XMTrade. В связи с этим участники рынка жаловались на техническое ограничение проведения торгов.

Рекомендуем почитать: Новый рынок электроэнергии: что изменится для населения с 1 июля