Трамп обвинил ЕС и Китай в валютных манипуляциях

Президент США Дональд Трамп обвинил ЕС и Китай в манипуляциях валютами с целью получить преимущество над США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Китай и Европа играют в большую валютную манипуляционную игру и закачивают деньги в их систему, чтобы конкурировать с США. Мы должны отвечать или продолжать быть манекенами, которые будут сидеть и вежливо смотреть, как другие страны продолжают играть в свои игры - как и много лет!" - написал Трамп в своем Twitter.

Глава Европейского центрального банка Марио Драги ранее заявил, что учреждение не влияет на обменный курс евро, отвергая утверждение о манипуляции валютой, высказанные президентом США Дональдом Трампом.

2 июля стало известно, что США рассматривают возможность введения дополнительных пошлин на европейские товары на сумму $4 млрд в ответ на якобы незаконные, с точки зрения Вашингтона, субсидии ЕС для авиационной отрасли, в частности европейского авиапроизводителя Airbus.

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Европейская правда