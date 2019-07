В Китае устанавливают шпионское ПО на телефонах туристов - СМИ

Китайская пограничная полиция тайно устанавливает шпионское программное обеспечение на телефоны туристов, которое "вытягивает" электронные письма, тексты и контакты и может использоваться для отслеживания движений.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что шпионское ПО устанавливают на телефоны тех, кто въезжает в отдаленный автономный регион Синьцзян, где проживает население, исповедующее ислам.

"Китайские пограничники просят туристов разблокировать свои гаджеты, после чего идут с ними в другую комнату для проведения проверки.

Для пользователей iPhone проверка включает подключение смартфона к компьютеру - с целью изучения содержимого. Пограничники ищут файлы, которые подпадают под определение исламистского экстремистского контента, а также материалы, связанные с исламом", - говорится в статье.

В список того, что ищут сотрудники китайской пограничной службы, также попали материалы, касающиеся инструкций по эксплуатации оружия, поста во время Рамадана, литературы Далай-ламы и книги американского писателя Роберта Грина "33 стратегии войны".

"На гаджеты на Android сотрудники пограничной службы Китая устанавливают шпионское приложение BXAQ или Fēng cǎi.

Большинству туристов возвращают технику с уже удаленной программой. У тех, у кого приложение осталось, вместе со значком Android появляется надпись 蜂 采 (Fēng cǎi). Термин не имеет прямого английского перевода, он обозначает пчел, которые собирают мед", - пишет издание.

Подчеркивается, что после установки на гаджет программное обеспечение собирает все записи из календаря телефона, список контактов, журналы вызовов и текстовых сообщений, а затем загружает их на удаленный сервер. Оно также сканирует гаджет, изучая, какие программы на нем установлены. В некоторых случаях шпионское ПО извлекает имена пользователей из установленных приложений.

The Guardian добавляет, что китайские власти пока не прокомментировали эту информацию.

