Топ-10 стран-импортеров украинской агропродукции

С января по май 2019 года Украина поставила на внешние рынки аграрной продукции на 9 миллиардов долларов, что на 21,4% превышает показатели прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные инфографики, размешенной на странице и. о. министра аграрной политики и продовольствия Ольги Тофимцевой в Facebook.

Так, больше всего агропродукции за этот период Украина экспортировала в: Китай (на 795 млн долл), Индию (741 млн долл), Египет (737 млн долл), Турцию (684 млн долл) и Нидерланды (641 млн долл).

Также в Топ-10 вошли Испания, Италия, Польша, Беларусь и Германия.

Самыми экспортируемыми продуктами из Украины оказались: кукуруза, подсолнечное масло, пшеница, жмых, соя и мясо птицы.

Что касается импорта Украиной, за первые пять месяцев текущего года он составил 2,5 млрд долл -это на 8,5% больше, чем за тот же период 2018 года.

Так, Украина импортировала больше всего продукции из Польши (на 250 млн долл), Германии (205 млн долл), Турции (161 млн долл), США (142 млн долл) и Франции (131 млн долл).

Напомним:

За первый квартал 2019 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Украины в страны ЕС увеличился по сравнению с 2018 годом на 24,4%.

Экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в 2018 году составил 20,2 миллиарда долларов.

Экономическая правда