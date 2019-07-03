Самая важная реформа для Украины - антикоррупционная

По мнению украинцев, в первую очередь в стране нужно провести антикоррупционную, медицинскую, пенсионную реформы, а также реформы органов правопорядка и люстрации чиновников.

Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива.

Отмечается, что за антикоррупционную реформу выступают 63% опрошенных граждан, здравоохранения - 57%, пенсионную реформу и реформу системы социальной защиты - 52%, реформу органов правопорядка - судов, прокуратуры, полиции - 37%, люстрации чиновников - 33%.

По данным социологов, эти пять реформ признаны первоочередными во всех регионах Украины, однако есть определенные различия в признании первоочередности реформ избирателями разных политических сил.

В частности, избиратели "Слуги народа", "Европейской солидарности" и "Голоса" считают, что в первую очередь в Украине следует проводить именно антикоррупционную реформу (69%, 69% и 76% соответственно) в "Батькивщине" приоритет отдают пенсионной реформе и реформе системы соцзащиты (63%), а избиратели "Оппозиционного платформы - За жизнь" - реформе здравоохранения (66,5%).

Кроме того, избиратели партий "Голос" (86%), "Европейская солидарность" (85%), "Слуга народа" (62%), "Батькивщина" (59%) считают, что Украина в перспективе должна присоединиться к Европейскому Союзу.

Зато избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" предпочитают или присоединение к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном (39%) или неприсоединения ни в Европейский, ни в Евразийский союзы (44%).

Также отмечается, что избиратели партий "Европейская солидарность" (80%), "Голос" (75%), "Слуга народа" (47%), "Батькивщина" (47%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины был бы вступление в НАТО.

Избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" предпочитают или внеблоковой статус (50%) или военный союз с Россией и другими странами СНГ (25%).

По данным опроса, избиратели партий "Европейская солидарность" (58%) и "Голос" (48,5%) считают неприемлемым проведение прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

При этом мнения избирателей партий "Слуга народа" и "Батькивщина" делятся: среди избирателей партии "Слуга народа" 44% считают такие переговоры приемлемыми, а 39% - нет, соответственно, среди избирателей "Батькивщины" "за" такие переговоры - 46% , против - 38%. Однозначно поддерживают предложение таких прямых переговоров избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 75%.

Также в исследовании указывается, что избиратели партий "Голос" (72%), "Европейская солидарность" (71%), "Батькивщина" (59%), "Слуга народа" (54%) поддерживают предложение о введении международных миротворческих сил на территории "ДНР" и "ЛНР". А вот избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" против этого предложения 50%.