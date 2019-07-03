Коллапса рынка электроэнергии из-за решения суда по "Укрэнерго" не будет — Герус

Заявление НЭК "Укрэнерго" о возможном коллапсе на рынке электроэнергии из-за решения суда об остановке решения НКРЭКУ о повышении тарифов для этой компании является политическим, коллапса не будет.

Об этом написал представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус на своей странице в Facebook.

"У нас так всегда, как только вопрос касается тарифов монополистов, то это "коллапс". А как растут тарифы для потребителей, то это "реформа". Никакого коллапса не будет", – написал он.

По словам Геруса, это решение будет обжаловано, вероятно, уже 3 июля и касается финансовых доходов одной компании, не меняя ни модели рынка, ни работы электростанций.

Герус добавил, что НКРЭКУ уже подготовило проект постановления о новых тарифах для "Укрэнерго" с 1 августа, и компания получит все недополученные тарифные деньги и рассчитается со всеми своими контрагентами.

В то же время представитель президента отметил, что проблемы с запуском 1 июля новой модели рынка существуют.

По его данным, за ночь 2 июля диспетчер "Укрэнерго" дал 40 аварийных команд диспетчеру "Укргидроэнерго" по подъему и разгрузке мощностей, тогда как ранее таких команд было две-четыре.

"Из той информации, которую я получаю, рост конечных тарифов на электроэнергию намного превышает все обещания чиновников и "немонополистов"", – добавил Герус, не уточнив показателей.

Напомним:

Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

В "Укрэнерго" заявили, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии в запланированные сроки.

28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, который отсрочит запуск рынка электроэнергии с 1 июля, так как пока не ясно, как он будет функционировать.

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил PSO по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Таким образом, предполагается, что если тариф на э/э для населения не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между этим тарифом и рыночной ценой э/э будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей.

Согласно постановлению от 5 июня, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения PSO не более 60% своей э/э, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

Эта э/э будет реализовываться поставщикам универсальной услуги для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленной Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На заседании 12 июня Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 июня, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою э/э на аукционах по заключению двусторонних договоров с не более 60% до не более 90% всего производимого объема.

Цены электроэнергии у поставщиков универсальных услуг для малых небытовых потребителей (с присоединенными установками мощностью до 150 кВт) с 1 июлявозрастают на 15-25% в зависимости от региона.

Экономическая правда