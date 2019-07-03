На обновление электровозов "Укрзализныце" нужно 60 миллиардов до 2025 года

Для развития перевозок в ближайшие годы необходимы миллиардные инвестиции в обновление локомотивов и вагонов, а общая потребность в финансировании электровозов составляет почти 60 миллиардов гривень до 2025 года.

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике АО "Укрзализныця" Антон Саболевский, говорится на сайте компании.

По его словам, обновление парка тепловозов в последующие годы будет стоить более 13 млрд грн.

"Эти средства нужны на приобретение 40 тепловозов ТЕ33АС - 5,2 млрд грн, капремонт 60 тепловозов 2ТЭ116 - 1,5 млрд грн, текущий ремонт локомотивов - 2,4 млрд грн и восстановления и ремонт маневровых локомотивов - 4,4 млрд грн", - пояснил Саболевский.

Он также отметил, что потенциальный объем рынка вагонов в ближайшие годы составляет более 64 тыс. вагонов.

"Поскольку только в собственности АО "Укрзализныця" почти 64 тысячи грузовых вагонов старше 25 лет. Среди них - более 17 тысяч полувагонов, более 11 тысяч зерновозов, 6 тысяч цистерн и около 4 тысяч фитинговых платформ и другой подвижной состав", - добавил он.

По словам Саболевского, компания планирует приобрести 5 тысяч полувагонов в рамках проекта с ЕБРР.

Для совершенствования процесса перевозок грузов, рассказал Саболевский, компания вводит концепцию организации маршрутных отправок по графику, который разрабатывается и согласовывается с грузоотправителем, а услуги предоставляют по дополнительному соглашению.

"Ключевое требование: грузоотправители должны отгружать продукцию по графику. Уже проведен эксперимент с зерновыми грузами - запущено 5 тестовых поездов по графику", - рассказал представитель компании.

Напомним:

С начала года "Укрзализныця" модернизировала 18 вагонов, средний возраст которых составляет 32 года, и теперь они работают на маршрутах в составе фирменных поездов первого класса.

Как сообщалось, критическая изношенность более 90% пригородных поездов оборачивается их возгоранием в пути и требует для обновления госфинансирования в размере 7,1 миллиарда гривень.

Экономическая правда