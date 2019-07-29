На "Украинской бирже" начали торговать акциями Apple
"Украинская биржа" включила в биржевой список в категории внелистинговые ценные бумаги акции Apple с тиккером "AAPL".
Об этом сообщается на сайте биржи.
Лучшие котировки на покупку составляют 5003 грн за акцию, на продажу – 6666 грн, все заявки – по одной акции.
Согласно данным NASDAQ, в пятницу котировки акций Apple выросли на 0,72% и на закрытие составили 207,74 доллара за шт (около 5285 грн).
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина", другие детали торговли акциями Apple представители биржи и компании "БТС Брокер", выступившей инициатором их обращения в Украине, раскроют 30 июля.
Биржа также сообщила, что на минувшей неделе к торгам на ней допущены долларовые еврооблигации Украины с погашением в 2032 году.
Согласно биржевому списку "Украинской биржи", сейчас в нем три акции иностранного эмитента. Две – компаний с основными активами в Украине: MHP ("Мироновский хлебопродукт"), Ukrproduct Group и Apple.
Помимо этого, в списке три выпуска еврооблигаций Украины – с погашением 1 сентября 2019 года, 1 сентября 2026 года и 25 сентября 2032 года, а также ВВП-варранты.
Напоминаем:
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о допуске акций корпорации Apple к обращению на территории Украины в марте 2019 года.
Цена на акции Apple в Украине будет выше, чем в США, из-за комиссии брокера.
Экономическая правда
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