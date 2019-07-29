Ryanair поднял максимальную плату за приоритетную посадку и перевозку багажа

Лоукостер Ryanair поднял максимальную цену за услугу приоритетной посадки и перевозки малого багажа весом до 10 кг.

Об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что теперь диапазон сбора за приоритетную посадку составляет 6-12 евро и является одинаковым как в случае оформления услуги при бронировании билета, так и после этого. Ранее диапазон цен составлял 6-10 евро.

"Перевозка багажа до 10 кг теперь стоит 10-17,5 евро при оформлении услуги при бронировании и 10-25 евро после покупки авиабилета. До этого Ryanair использовал диапазон цен 10-12 евро, который был одинаковым как при оформлении услуги при покупке билета, так и после этого", - говорится в сообщении.

Это уже второе повышение за последние месяцы после введения Ryanair новой политики по перевозке ручной клади и малого багажа, которая начала действовать с 1 ноября 2018 года.

Тогда авиакомпания уменьшила бесплатную норму ручной клади для пассажиров без приоритетной посадки только к одному предмету с габаритами до 40×25×20 см.

Пассажиры, которые оплатили сбор за приоритетную посадку, могли брать на борт один чемодан с габаритами 55×40×20 см и весом до 10 кг и второй предмет с габаритами до 40×25×20 см.

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