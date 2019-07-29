Ни Великобритания, ни ЕС не готовы к "жесткому" Brexit – бизнес

Конфедерация британской промышленности (CBI), бизнес-организация, которая отстаивает позицию почти 190 тысяч предприятий, предупредила правительство о том, что ни Великобритания, ни ЕС не готовы к Brexit без соглашения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

CBI представила отчет, основанный на тысячах интервью с компаниями всех размеров и секторов, включая 50 торговых ассоциаций. Организация утверждает, что при "жестком" Brexit около 24 из 27 областей экономики Великобритании ощутят сбои в работе.

Накануне в британском правительстве заявили об увеличении подготовки к выходу из Евросоюза без соглашения 31 октября, поскольку ЕС вряд ли согласится пересмотреть соглашение о Brexit, как того требует премьер Борис Джонсон.

"И хотя предприятия уже потратили миллиарды на планирование непредвиденных обстоятельств при условии выхода без соглашения, им по-прежнему мешают неясные рекомендации, сроки, затраты и сложности", - говорится в сообщении CBI.

"Крупные компании, особенно в регулируемых областях, таких как финансовые услуги, тщательно продумали планы действий в чрезвычайных ситуациях, а вот более мелкие фирмы менее подготовлены", - добавили в конфедерации.

Выступая в эфире BBC, заместитель генерального директора CBI Джош Харди отметил, что соглашение критически важно, "если мы хотим управлять экономикой наилучшим образом".

CBI выступала за сохранение членства Британии в ЕС, а впоследствии поддержала предложенное Терезой Мэй соглашение, которое отказался одобрить британский парламент.

Европейская правда