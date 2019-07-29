Wexler Group в августе поставит более 70 тысяч тонн дизтоплива ж/д транспортом

Крупнейший импортер дизельного топлива Wexler Group в августе поставит в Украину более 70 тысяч тонн дизтоплива железнодорожным транспортом.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Для обеспечения потребностей партнеров и клиентов и выполнения своих коммерческих обязательств, предприятиями Wexler Group дополнительно законтрактовано на август 70 тысяч тонн дизельного топлива. Ресурс будет поставлен в Украину железнодорожным транспортом", - говорится в заявлении.

В Wexler Group добавили, что в случае необходимости готовы в августе предложить потребителям дизтопливо, которое будет поставлено в Украину морским путем.

"Просим политических деятелей не спекулировать на темах поставок топлива, и не создавать ажиотажа в преддверии сезона пикового потребления. Наши сообщения носят исключительно информативный характер и направлены на наших партнеров.

Wexler Group был и остается надежным поставщиком топлива", - подчеркнули в компании.

Напомним:

Самый крупный импортер дизтоплива Wexler Group заявил, что с 1 августа приостановит поставки дизтоплива происхождением из РФ трубопроводным транспортом.

Как сообщалось, по итогам I полугодия 2019 года Wexler удерживает лидерство среди импортеров дизельного топлива.

17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составит 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019.

18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

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Экономическая правда