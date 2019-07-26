Цены на нефть завершают неделю ростом

Нефть дорожает в пятницу и по итогам недели на снизившихся опасениях по поводу спроса на топливо в США и возросших геополитических рисках.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:38 подорожали на 0,34 доллара (0,54%) - до 63,73 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,41 доллара (0,73%) - до 56,43 доллара за баррель.

С начала недели Brent подорожала примерно на 2%, WTI - на 1,4%.

Позитивной новостью для рынка на этой неделе стала новость о снижении запасов нефти в США по итогам шестой недели подряд.

При этом падение запасов на прошлой неделе составило 10,84 млн баррелей, что почти в три раза больше снижения, прогнозировавшегося экспертами.

Кроме того, добыча нефти в Штатах сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года. Во многом это вызвано приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Барри".