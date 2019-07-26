Еще одна компания получила лицензию НБУ на перевод денег

Национальный банк Украины выдал лицензию на перевод денег в национальной валюте без открытия счетов ООО "ФК" Кредитон ".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Указанная компания стала 63 участником рынка, имеющим лицензию на перевод денег в национальной валюте без открытия счетов", - говорится в сообщении.

Напомним:

В 2018 году украинцы все чаще предпочитали безналичные операции.

Доля объема безналичных операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 года достигла 45,1%. Это на 5,8 п. п. Больше по сравнению с результатами 2017 года (39,3%).

Экономическая правда