Еще одна компания получила лицензию НБУ на перевод денег
Пятница, 26 июля 2019, 16:08
Национальный банк Украины выдал лицензию на перевод денег в национальной валюте без открытия счетов ООО "ФК" Кредитон ".
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Указанная компания стала 63 участником рынка, имеющим лицензию на перевод денег в национальной валюте без открытия счетов", - говорится в сообщении.
Напомним:
В 2018 году украинцы все чаще предпочитали безналичные операции.
Доля объема безналичных операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 года достигла 45,1%. Это на 5,8 п. п. Больше по сравнению с результатами 2017 года (39,3%).
Экономическая правда
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