Победитель конкурса по морскому участку "Дельфин" надеется на защиту США

Компания Trident Black Sea, которая стала победителем конкурса на право разработки и добычи нефти и газа на участке "Дельфин" на Черноморском шлейфе, может получить госзащиту США в случае агрессии россиян.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил владелец компании, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"У нас единственного из участников конкурса есть возможность получить государственную защиту США (через OPIC), потому что мы и по форме, и по акционерам американская компания. Но мы не ожидаем серьезных проблем, потому что весь блок находится не на спорных участках шельфа.

Гораздо больше проблем я вижу в необходимости договориться с "Нафтогазом" по трем участкам "Черноморнефтегаза", но мы это будем обязательно делать, и уверен, что договоримся", - сказал он в ответ на вопрос о безопасности добычи газа в непосредственной близости к газодобывающим объектам, которые контролируют россияне.

"Дельфин" - это почти 9500 квадратных километров моря. В конкурсной документации, опубликованной Минэнергетики, отмечалось, что ресурсная база оценивается в 286 млн тонн условного топлива.

В пределах участка - захваченные украинские газодобывающие объекты и вооруженные россияне на них. Однако они в участок не входят - их оттуда "вырезали", - пишет "Радио Свобоода".

Напомним:

Конкурс на разработку нефтегазовой участка "Дельфин" на шельфе Черного моря выиграла компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.