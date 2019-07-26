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НБУ сохранил прогноз инфляции до 2020 года на уровне 6,3%

Пятница, 26 июля 2019, 10:55

Нацбанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция в Украине снизится до 6,3% в год, а в 2020 году - до 5% в год.

Об этом говорится в июльском инфляционном отчете Национального банка.

"Замедлению инфляции и дальше будут способствовать достаточно жесткие монетарные условия. Даже при постепенном снижении учетной ставки до уровня 8% в номинальном выражении в 2021 году ее реальное значение на протяжении всего периода будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий", - отметили в НБУ.

Там также добавили, что на замедление темпов роста цен влияют низкие цены на энергоресурсы, в частности газ, и снижение темпов роста зарплат в Украине.

Напомним:

В июне 2019 года инфляция в годовом измерении составила 9%, приблизившись к траектории апрельского прогноза после ее отклонения в предыдущие месяцы под действием временных факторов, и будет постепенно замедляться.

15 июля Всемирный банк отметил, что рост экономики Украины является сдержанными неустойчивым.

10 июля Украина выпала из топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией.

Экономическая правда

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НБУ инфляция

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