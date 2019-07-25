Весь муниципальный транспорт Киева подключили к системе электронных билетов

В Киеве весь наземный муниципальный транспорт подключили к автоматизированной системы оплаты проезда через e-билет.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"За 98 дней до завершения испытательной эксплуатации электронного билета 1326 единиц наземного транспорта КП "Киевпастранс", а это 100%, оборудованы устройствами для считывания информации с транспортных карт Kyiv Smart Card", - написал он.

Кроме этого, уже адаптированы турникеты скоростного трамвая, городской электрички и Киевского метрополитена.

По данным КГГА, приобрести Kyiv Smart Card сейчас можно на десяти станциях метро и в более чем 300 Т-киосках по всему городу.

Напомним:

Закон об электронном билете в городском транспорте был принят Верховной Радой 17 января 2017 года, подписан президентом 3 февраля, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" во вторник 7 февраля и вступил в силу 7 мая 2017 года.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что после введения электронного билета поступления от пассажирских перевозок коммунальным транспортом в местный бюджет возрастут на 40-50%.

Экономическая правда