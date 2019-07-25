Трансформация ГФС переходит в завершающую фазу - Маркарова

Трансформация Государственной фискальной службы уже переходит в завершающую фазу - налоговая служба уже проводит необходимые процедуры для полноценного запуска своей работы, аналогичные процессы начинает и таможенная служба.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, представляя нового руководителя службы Дениса Гутенко и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

По ее словам, сейчас необходимо быстро завершить все необходимые процедуры по созданию двух служб, но такие трансформации должны быть незаметными для бизнеса.

"На сегодня главное - создать Таможенную службу с новыми подходами, службу, которая будет максимально электронизована и максимально вовлечена в систему европейской таможенной безопасности", - сказала она.

"Денис Гутенко - временно исполняющий обязанности председателя ГФС, но в дальнейшем он продолжит работать над реформированием таможни. Главная его задача сейчас - координировать работу ГФС для того, чтобы принять меры, необходимые для завершения комплексной реформы ГФС и начала работы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб", - подчеркнула Маркарова.

Напомним:

В марте 2019 года правительство разделило ГФС на две структуры.

Позже в том же месяце Кабмин объявил конкурс на председателей налоговой и таможенной служб.

После проведения двух этапов отбора конкурс на занятие вакантной должности председателя ДМС была заблокирована, поскольку 17 апреля Окружной админсуд Киева приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на должность главы таможенной службы, приняв постановление об обеспечении административного иска по делу № 640/6674/19.

В результате 23 апреля Национальное агентство по вопросам государственной службы приостановило конкурс на главу ДМС.

25 апреля суд отклонил ходатайство правительства о разблокировании конкурса.

Кабинет Министров в лице Минюста подал апелляцию.

24 июня Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

17 мая ГФС перевели в статус прекращения, однако отмечалось, что она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.

25 июня Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.

5 июля Кабинет министров Украины уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы.

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко.

Экономическая правда