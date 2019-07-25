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Украина на 50% готова к отопительному сезону - Кабмин

Четверг, 25 июля 2019, 16:45

По состоянию на середину лета Украина подготовилась к началу отопительного сезона на 49,5%. В частности, подготовили половину жилых и социальных домов.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает "Правительственный портал".

Так, жилой фонд сейчас готов к отопительному сезону на 49,5%, а социальные объекты - на 52%.

В правительстве отметили, что подготовка учебных и дошкольных учебных заведений к началу отопления должна завершиться к 1 сентября.

Подготовка к отопительному сезону в целом в Украине должна завершиться к 1 октября.

Напомним:

Ранее сообщалось, что из-за неуплаты компанией ООО "Гарант Энерго М" задолженностей за газоснабжение перед "Нафтогазом" в двух городах Львовской области - Новый Раздел и Новояворовск - могут быть проблемы с отоплением в следующем отопительном сезоне.

Экономическая правда

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Кабмин

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