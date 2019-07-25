Украина на 50% готова к отопительному сезону - Кабмин
По состоянию на середину лета Украина подготовилась к началу отопительного сезона на 49,5%. В частности, подготовили половину жилых и социальных домов.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает "Правительственный портал".
Так, жилой фонд сейчас готов к отопительному сезону на 49,5%, а социальные объекты - на 52%.
В правительстве отметили, что подготовка учебных и дошкольных учебных заведений к началу отопления должна завершиться к 1 сентября.
Подготовка к отопительному сезону в целом в Украине должна завершиться к 1 октября.
Напомним:
Ранее сообщалось, что из-за неуплаты компанией ООО "Гарант Энерго М" задолженностей за газоснабжение перед "Нафтогазом" в двух городах Львовской области - Новый Раздел и Новояворовск - могут быть проблемы с отоплением в следующем отопительном сезоне.
Экономическая правда
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