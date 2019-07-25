Украина использовала все квоты на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

По состоянию на 22 июля Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по девяти группам товаров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

В частности, это такие группы: мед, сахар, крупы и мука, обработанный крахмал, обработанный томат, виноградный и яблочный соки, пшеница, кукуруза и сливочное масло.

В клубе подчеркивают, что на аналогичную дату прошлого года было закрыто 7 квот на беспошлинный экспорт из Украины в ЕС, что свидетельствует об ускорении темпов закрытия квот и оживление торговли с ЕС.

По результатам января-мая текущего года, ЕС импортировал из Украины агропродовольственной продукции на общую сумму в 3,1 млрд евро, что на 37% или 0,85 млрд евро больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Потенциально до конца года еще закроют квоты по ячменю (сейчас использовано 79%), мясу птицы (использование основной квоты - 75%), солода и пшеничной клейковине (58%) и крахмалу (53%).

С октября 2017 года сроком на три года начали действовать дополнительные квоты на 8 групп товаров: мед, муку и крупы, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, овес, кукурузу, пшеницу и ячмень.

Как сообщалось, Украина – в тройке основных поставщиков агропродукции в ЕС.

Европейская правда