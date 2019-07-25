В Украине презентовали проект новой Антикоррупционной стратегии: что он предусматривает

Новая Антикоррупционная стратегия должна быть направлена ​​на максимальный перевод услуг в онлайн и охватывать направления с крупнейшими коррупционными рисками.

Такое убеждение высказал заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка на конференции Центра политико-правовых реформ, которая состоялась в Киеве 24 июля.

Во время мероприятия был представлен проект новой антикоррупционной стратегии, которая будет определять государственную политику в этой сфере. Соответствующего документа Украина не имеет с 2017 года.

"Во-первых, необходимо предусмотреть в стратегии фокус на диджитализации работы власти. Инициатива президента Зеленского "Государство в смартфоне" предусматривает перевод максимального количества услуг в онлайн, ведь с проявлениями коррупции можно бороться именно цифровыми технологиями", - отметил Рябошапка.

Во-вторых, добавил он, важно, чтобы стратегия была максимально сжатой и четкой и фокусировалась на конкретных коррупционных темах: государственные банки, энергетика, добывающая отрасль, оборонная сфера.

Эксперты и вновь избранные депутаты, которые приняли участие в мероприятии, считают, что антикоррупционная реформа получит новый толчок уже этой осенью, а новый парламент сможет принять за основу предложенный проект концепции.

Напомним:

Иностранные инвесторы ждут от нового президента борьбы с коррупцией и ограничение влияния олигархов.

Как сообщалось, ни силовые структуры, ни реформа корпоративного управления не способны преодолеть коррупцию на госпредприятиях. Единственный путь - приватизация.

Читайте подробнее: Как Украине продать крупнейший источник коррупции.

Ранее также бизнес предложил свое видение концепции "Государство в смартфоне", что позволит уменьшить прямые контакты бизнеса с государством с целью снижения коррупции.

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Экономическая правда