Что и как покупают украинцы в интернете - исследование

Каждый третий интернет-пользователь в Украине покупает товары онлайн, около 82% при этом осуществляли от 5 до 20 покупок в сети за последний год, а еще 17% - более 20.

Об этом свидетельствуют результаты исследования GfK и OLX.

Исследование GfK проводилось методом онлайн-интервью в течение апреля 2019 года среди Интернет-пользователей по всей Украине. Выборка - 1000 респондентов.

По данным GfK, в топ-3 товаров, которые покупали чаще всего, попали: бытовая техника - 45%, одежда - 43%, косметические товары и парфюмерия - 37%.

Подобная статистика прослеживается и на платформе OLX. С начала 2019 года на платформе чаще всего покупали электронику, детские вещи - более 1 200 000 товаров, указанных как проданные. Одежда из косметикой из категории "Мода и стиль" попали в ТОП-3 - 1 100 000 товаров за последние полгода.

Отмечается, что мотивация к покупке онлайн для различных категорий товаров не одинакова. В частности, те пользователи, которые совершали покупку вещей для детей, мебели и одежды, назвали причиной "более низкую цену в интернет-магазине по сравнению с обычным магазином".

А те респонденты, которые в основном покупали одежду и мобильные телефоны (не смартфоны), указывали, что им не нравится ходить по магазинам и выбирать товар.

Онлайн-покупатели распределились по Украине следующим образом: Центральная Украина - 24%, Западная Украина - 23%, Южная Украина - 17%, Восточная Украина - 13%, Северная Украина - 12%, Киев - 10%.

Исследование GfK показывает, что возрастные рамки среднестатистического украинца, который покупает в сети, - 26-35 лет. Средний доход вырос на 8% и теперь составил около 5 600 грн. Для сравнения, средний доход лица, который не покупает онлайн - 3 900 грн.

Среди тех, кто совершал покупки через смартфон или планшет, около 51% делали это через специальное приложение.

"Тенденция к пользованию мобильными устройствами вместо ПК во время онлайн-шопинга также заметна в статистике OLX - в среднем ежедневно 75% пользователей заходят на платформу именно через мобильные устройства", - говорится в результатах опроса.

Исследование GfK свидетельствует, что получение покупки через офис курьерской службы является наиболее популярным.

Пользователи OLX также выбирают это средство доставки. В среднем с начала 2019 года через OLX доставку осуществили уже более 400 тысяч отправлений. Около 3500 товаров отправляют ежедневно, а средний чек покупок с доставкой составляет 850 грн.

При этом, большинство онлайн-покупателей предпочитают безналичный расчет на торговой площадке - 38%.

На втором месте - оплата наличными курьеру (22%), перечислять средства на банковскую карточку продавца готовы 15% покупателей, несколько реже оплачивают товар по накладной - 12%.

"К безналичной оплате респондентов побудили разные факторы: выгодная цена, бонусы за оплату карточкой, безопасность, уверенность в Интернет-магазине", - свидетельствуют результаты исследования.

Экономическая правда