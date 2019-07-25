Ракетную систему "Вильха" испытали на максимальную дальность
25 июля в Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня "Вільха" ("Ольха") с увеличенной дальностью поражения.
Об этом сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос по завершению испытаний.
Кривонос принял участие в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности.
"Стрельбы прошли успешно", – заявил заместитель секретаря СНБО.
Он отметил, что Совбез принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.
"Вильха" – разработка конструкторов государственного Киевского конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.
Производство ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.
Напомним, в мае-2019 "Укроборонпром" показал испытания новых РС "Ольха-М" и "Ольха-Р".
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