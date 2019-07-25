Рейтинг инноваций: Украина немного сдала позиции
Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН.
В глобальном рейтинге Украина занимает 47 место, передает "Радио Свобода".
В частности по показателю благоприятности политической среды авторы рейтинга поместили ее на 110 место, по экологической устойчивости – на 120-е.
А вот по уровню создания новых знаний и нематериальных активов – на 17-е.
Первое место занимает Швейцария, последнее, 129-е – Йемен.
По выводам Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН (WIPO), Украина и Грузия "показали результат, который превышает ожидания" с учетом их уровня экономического развития.
Грузия заняла третье место в группе стран с доходом ниже среднего.
На первом месте – Вьетнам.
Напомним:
Как сообщалось в июле 2018 года, Украина за год поднялась с 50-го на 43-е место в рейтинге инновационных стран и впервые обошла Россию.
В 2017 году Украина вошла в ТОП-50 инновационных стран.
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