Рейтинг инноваций: Украина немного сдала позиции

Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН.

В глобальном рейтинге Украина занимает 47 место, передает "Радио Свобода".

В частности по показателю благоприятности политической среды авторы рейтинга поместили ее на 110 место, по экологической устойчивости – на 120-е.

А вот по уровню создания новых знаний и нематериальных активов – на 17-е.

Первое место занимает Швейцария, последнее, 129-е – Йемен.

По выводам Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН (WIPO), Украина и Грузия "показали результат, который превышает ожидания" с учетом их уровня экономического развития.

Грузия заняла третье место в группе стран с доходом ниже среднего.

На первом месте – Вьетнам.

Напомним:

Как сообщалось в июле 2018 года, Украина за год поднялась с 50-го на 43-е место в рейтинге инновационных стран и впервые обошла Россию.

В 2017 году Украина вошла в ТОП-50 инновационных стран.

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Украинская правда