Аэропорт "Запорожье" с сентября закроют на ремонт
Международный аэропорт "Запорожье" со 2 сентября закроется на ремонт взлетно-посадочной полосы.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
"2 сентября с 9:00 по местному времени начинаются ремонтные работы на искусственной взлетно-посадочной полосе запорожского аэропорта. В связи с этим аэропорт временно закрывает искусственную и грунтовую взлетно-посадочные полосы и не будет способен принимать самолеты, которые используют их для взлета и посадки", - говорится в сообщении.
Планируемая дата окончания ремонтных работ и возобновления работы аэропорта - 15 октября, отметили в пресс-службе.
Напомним:
В марте 2019 года сообщалось, что аэропорт "Запорожье" близится к завершению строительства нового пассажирского терминала. Он сможет обслуживать до 400 пассажиров в час.
По состоянию на июнь аэропорт "Запорожье" увеличил пассажиропоток вдвое.
Как сообщалось, в Украине впервые со времен независимости построят аэропорт. Он разместится у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей - вблизи поселка Соленое.
Экономическая правда
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