Все разделы
Укр / Рус

Аэропорт "Запорожье" с сентября закроют на ремонт

Четверг, 25 июля 2019, 09:35

Международный аэропорт "Запорожье" со 2 сентября закроется на ремонт взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"2 сентября с 9:00 по местному времени начинаются ремонтные работы на искусственной взлетно-посадочной полосе запорожского аэропорта. В связи с этим аэропорт временно закрывает искусственную и грунтовую взлетно-посадочные полосы и не будет способен принимать самолеты, которые используют их для взлета и посадки", - говорится в сообщении.

Планируемая дата окончания ремонтных работ и возобновления работы аэропорта - 15 октября, отметили в пресс-службе.

Напомним:

В марте 2019 года сообщалось, что аэропорт "Запорожье" близится к завершению строительства нового пассажирского терминала. Он сможет обслуживать до 400 пассажиров в час.

По состоянию на июнь аэропорт "Запорожье" увеличил пассажиропоток вдвое.

Как сообщалось, в Украине впервые со времен независимости построят аэропорт. Он разместится у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей - вблизи поселка Соленое.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

аэропорт Запорожье

powered by lun.ua
Материалы по теме
Одесский аэропорт перевел в новый терминал все рейсы SkyUp 24 июля 2019, 14:04
Wizz Air отменил часть рейсов из Киева из-за задержек с поставками самолетов 15 июля 2019, 16:56
Аэропорт "Черкассы" начал подготовку к сертификации под Airbus и Boeing 15 июля 2019, 16:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!