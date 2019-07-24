Аграрии уже собрали зерна с 74% площадей - Минагрополитики

По состоянию на 24 июля украинские аграрии собрали ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 7,2 миллиона гектаров, или 74% к прогнозу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщили в министерстве, уже намолочено 26,1 млн тонн зерна нового урожая, из которых собрано: пшеницы - 18,9 млн тонн с площади 4,9 млн га, или 74% к прогнозу при урожайности 38,5 ц/га; ячменя - 6,5 млн тонн с площади 2 млн га, или 79% к прогнозу при урожайности 32,8 ц/га; гороха - 553 тыс. тонн с площади 244 тыс. га, или 86% к прогнозу при урожайности 22,7 ц/га; ржи - 71 тыс. тонн с площади 27 тыс. га, или 24% к прогнозу при урожайности 25,8 ц/га; овса - 39 тыс. тонн с площади 17 тыс. га, или 9% к прогнозу при урожайности 23,6 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрано 2,8 млн тонн с площади 1,1 млн га, или 89% к прогнозу при урожайности 24,4 ц/га.

Напомним:

По результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки - на 10,5 миллионов тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

Экономическая правда