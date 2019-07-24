Нацбанк планирует изменения в регулировании украинского платежного рынка

НБУ начинает масштабную работу по фундаментальному обновлению системы законодательного регулирования украинского рынка платежей и перевода средств - вскоре ожидается новый проект ЗУ "О платежных услугах в Украине", который должен стать аналогом европейской директивы PSD2 (по Open Banking).

Об этом шла речь на встрече с бизнесом 23 июля, сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Отмечается, что в течение следующих нескольких месяцев Нацбанк планирует провести для участников рынка и заинтересованных сторон ряд встреч, результатом которых должно стать совместная работа над предложениями относительно норм будущего законодательного регулирования.

В частности, планируется ввести ряд новых платежных услуг (финансовых и нефинансовых).

Вместо одной услуги по переводу средств, которая сейчас существует, появится 8 новых - 6 финансовых (внесение средств на платежный счет, снятие / списание средств с платежного счета, перевод средств с платежного счета, перевод средств с платежного счета за счет кредита, эмиссия / эквайринг, денежные переводы) и 2 нефинансовые (услуга инициирования платежа и предоставления консолидированной информации по платежному счету).

Кроме этого, планируют категоризировать поставщиков платежных услуг - в частности, платежные услуги смогут предоставлять банки, платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, государственные учреждения и т.д. Сейчас они предоставляются только банками.

Также планируется повысить защиту прав пользователей платежных услуг через установление четких требований к поставщикам относительно их обязанностей, введение лимитов ответственности по неавторизованным операциям и т.д.

Экономическая правда