Пошлины на нефтепродукты усилят монополию Привата - анализ
Введение спецпошлины на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа не является рыночным инструментом и повлечет за собой углубление монополии группы Приват.
Об этом говорится в анализе возможных последствий введения пошлин, который провела Нефтегазовая Асоицация Украины.
Отмечается, что с точки зрения конечного потребителя (автомобилисты, промышленность, оборона, агропредприятия) - возможен рост цен на дизтопливо и сжиженный газ в рознице.
С точки зрения национального производителя - есть предпосылки для увеличения доходности по отечественным нефтепродуктам.
"С точки зрения импортеров топлива - возможно увеличение себестоимости закупки дизтоплива и сжиженного газа и соответственно возможно повышение оптовых цен.
С точки зрения диверсификации поставок дизтоплива и сжиженного газа в Украину - возможно, такое решение подтолкнет рынок к поиску новых источников или расширению использования существующих", - заявили в Нефтегазовой Ассоциации.
"Если средства, полученные от введения пошлин, а также от детенизации нефтегазового рынка и привлечения дополнительных инвестиций, будут направлены на создание в Украине минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, развитие морской перевалки и УЗ и наращивание внутреннего производства нефтепродуктов - только в этом случае повысится уровень энергонезависимости страны", - говорится в анализе.
По словам ассоциации, сложно спрогнозировать дальнейшие действия РФ, которая потенциально может оказать давление на Беларусь и Казахстан в энергетической сфере, что может негативно отразиться на топливном рынке Украины.
В Нефтегазовую Ассоциацию входят OKKO, WOG, Shell, "Укргаздобыча", SOCAR и другие компании.
Напомним:
17 июля Кабинет министров в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальные пошлины на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.
Спецпошлина на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года.
Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.
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Экономическая правда
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