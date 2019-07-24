Пошлины на нефтепродукты усилят монополию Привата - анализ

Введение спецпошлины на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа не является рыночным инструментом и повлечет за собой углубление монополии группы Приват.

Об этом говорится в анализе возможных последствий введения пошлин, который провела Нефтегазовая Асоицация Украины.

Отмечается, что с точки зрения конечного потребителя (автомобилисты, промышленность, оборона, агропредприятия) - возможен рост цен на дизтопливо и сжиженный газ в рознице.

С точки зрения национального производителя - есть предпосылки для увеличения доходности по отечественным нефтепродуктам.

"С точки зрения импортеров топлива - возможно увеличение себестоимости закупки дизтоплива и сжиженного газа и соответственно возможно повышение оптовых цен.

С точки зрения диверсификации поставок дизтоплива и сжиженного газа в Украину - возможно, такое решение подтолкнет рынок к поиску новых источников или расширению использования существующих", - заявили в Нефтегазовой Ассоциации.

"Если средства, полученные от введения пошлин, а также от детенизации нефтегазового рынка и привлечения дополнительных инвестиций, будут направлены на создание в Украине минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, развитие морской перевалки и УЗ и наращивание внутреннего производства нефтепродуктов - только в этом случае повысится уровень энергонезависимости страны", - говорится в анализе.

По словам ассоциации, сложно спрогнозировать дальнейшие действия РФ, которая потенциально может оказать давление на Беларусь и Казахстан в энергетической сфере, что может негативно отразиться на топливном рынке Украины.

В Нефтегазовую Ассоциацию входят OKKO, WOG, Shell, "Укргаздобыча", SOCAR и другие компании.

Напомним:

17 июля Кабинет министров в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальные пошлины на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Спецпошлина на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года.

Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

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Экономическая правда