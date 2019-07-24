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Молдавским перевозчикам отменили ограничение срока пребывания в Украине

Среда, 24 июля 2019, 15:28

Молдавские перевозчики с 23 июля могут находиться на территории Украины 180 дней в течение полугода, то есть их пребывание не ограничено сроками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Ведомство сообщило о вступлении в силу протокола о международном автомобильном сообщении, который правительства Молдовы и Украины подписали в октябре 2018 года.

Согласно документу, молдавские грузоперевозчики и перевозчики пассажиров смогут находиться на территории соседней страны 180 дней в течение полугода.

Ранее этот срок не превышал 90 дней.

Отметим, 9 июля Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы предупредило о многочисленных вспышках вируса африканской чумы свиней в Румынии и Украине, в связи с чем в страну запретили ввозить продукты из свинины.

Европейская правда

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