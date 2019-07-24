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Нацбанк обнаружил подозрительные финансовые операции клиентов 10 банков на 5 миллиардов

Среда, 24 июля 2019, 15:17

НБУ во втором квартале 2019 года передал правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на сумму более 4,9 миллиардов гривен гривен и 23,8 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Отмечается, что эти данные получили в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдении валютного законодательства.

Кроме этого, по результатам валютного надзора правоохранительные органы получили три письма о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков по финансовым операциям на общую сумму около 23,5 миллионов долларов и 57 тысяч евро.

Нацбанк также направил в Национальное антикоррупционное бюро информацию, которая может свидетельствовать об уголовных правонарушениях, относящихся к подследственности бюро.

В НБУ напомнили, что в первом квартале направили в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 миллиардов гривен.

Экономическая правда

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Нацбанк

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Экономическая правда
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