Фонд госимущества перечислил в бюджет почти миллиард гривень

Фонд государственного имущества перечислил в бюджет страны 925,7 миллиона гривень от аренды государственного имущества, и прогнозирует перевыполнение плана до конца 2019 года.

Об этом в Facebook написал в. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров.

"С уверенностью можем говорить, что Фонд годовое задание в 1,2 миллиарда перевыполнит и до конца года мы подойдем к цифре в полтора миллиарда", - написал он.

По словам Трубарова, пока действующих договоров аренды госимущества, заключенных Фондом и региональными отделениями, более 17 тысяч. И при этом добавляет, что несмотря на спрос аренды гособъектов среди бизнеса, рынок нуждается в современных правилах и подходах.

"Фонд еще в прошлом году разработал новый закон об аренде, который уже несколько раз проходил согласование министерствами, редактировался и обсуждался и должен был быть передан в ВР, но этого не произошло", - отметил Трубаров.

Он подчеркнул, что Фонд предлагает перейти исключительно на электронные аукционы и максимально нивелировать влияние чиновника на процесс, в разы уменьшить время передачи имущества, упростить условия заключения договора, без ненужных разрешений, запросов, согласований.

"Закон предусматривает эффективную защиту от недобросовестных арендаторов и борьбу с теми балансодержателями, которые незаконно сдают в аренду государственное имущество. Фонд повторно инициировать вопрос рассмотрения проекта закона об аренде, чтобы уже новый состав рассмотрел этот важный документ, и рынок аренды заработал по новым правилам", - резюмировал глава Фонда.

Напомним:

По состоянию на начало июня-2019 от аренды госимущества в бюджет Украины поступило 676 млн грн, это 56% от плана на текущий год.

Напомним, что в начале года первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов заявил, что ситуация с госимуществом, которое сдается в аренду, очень печальная.

По словам Нефьодова, никто в действительности не знает, сколько вообще в собственности у государства находится такой недвижимости.

По мнению чиновника, надо все процессы передачи имущества в аренду направить через ProZorro.Продажи.

Экономическая правда