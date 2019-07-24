В "Спецтехноэкспорте" отвергают обвинения СБУ в злоупотреблениях

В "Спецтехноэкспорте" подчеркивают, что любые заявления СБУ о злоупотреблениях должностных лиц госпредприятия являются надуманными и манипулятивными и такими, которые подрывают деловую репутацию спецэкспортера и его сотрудников на международных рынках.

Об этом говорится в открытом письме ГП "Спецтехноэкспорт" к и.о. главы СБУ Ивану Баканову.

"Спецтехноэкспорт" напоминает, что заключил госконтракт с Государственной пограничной службой на поставку подвесной системы раннего обнаружения.

На предприятии подчеркивают, что "Спецтехноэкспорт" "является лишь определенным законодательством посредником и не является распорядителем публичных средств".

"Наше предприятие не определяет наличие или отсутствие потребности в закупке той или иной продукции, потребность устанавливается заказчиком или высшим органом его управления. ГП "Спецтехноэкспорт" не формирует государственный оборонный заказ и не контролирует его выполнение", - говорится в письме.

"Любые "злоупотребления" должностными лицами ГП "Спецтехноэкспорт" исключены - система поставлена, оплата перечислена компании-производителю в США на основании безотзывного аккредитива после предъявления им документов, подтверждающих поставку.

Система была введена в эксплуатацию и принята Госпогранслужбой. Кроме того, во время визита в г. Мариуполь в конце 2016 года, сенаторы США Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар лично посетили место установки системы", - подчеркивают в "Спецтехноэкспорте".

Предприятие отмечает, что подвесная система эксплуатируется Госпогранслужбой, а американский производитель открыл в Украине сервисный центр, осуществляющий обслуживание и поддержку работы системы.

"Поэтому, заявления и публичные обвинения в "злоупотреблениях" являются надуманными и манипулятивными, такими, которые подрывают деловую репутацию спецэкспортера и его сотрудников на международных рынках. В последние дни к нам обращаются множество партнеров. Они обеспокоены наличием таких непонятных обвинений, которые, к тому же, были искажены и по-разному интерпретированы в СМИ", - говорится в открытом письме.

В "Спецтехноэкспорте" заявляют, что с обнародованной СБУ информации "остается неясным, в каких "масштабных злоупотреблениях" были "разоблачены" должностные лица и каким образом госпредприятие могло организовать поставку оборонной продукции без определенной уполномоченными на это государственными органами нужды".

Напомним:

22 июля в служебных помещениях Кабинета Министров, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и "Спецтехноэкспорта" проходили обыски.

Обыски проводят из-за выявленных фактов завладения почти 6,8 миллионами долларов в оборонной сфере при заключении иностранной компанией контракта с одним из предприятий "Укроборонпрома" по поставкам Госпогранслужбе подвесной системы раннего обнаружения.

В результате СБУ сообщила о разоблачении чиновников "Спецтехноэкспорта" на масштабных злоупотреблениях, в результате которых нанесен ущерб госбюджету почти на 6,8 миллиона долларов.

В компании заявили, что завладение "Спецтехноэкспортом" 6,8 миллионами долларов, оплаченными американской компании за поставленное оборудование, невозможно, поскольку предприятие является уполномоченным государством спецэкспортером и не является распорядителем публичных средств, а поставку оборудования осуществляло во исполнение постановления правительства.

Экономическая правда