Люксембург - лидер в ЕС по количеству легковых авто на 1000 жителей

Среди государств-членов ЕС с самыми высокими показателями автомобилизации, то есть количеством легковых автомобилей на 1000 жителей, лидируют несколько небольших стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Eurostat.

В 2017 году Люксембург (670 легковых автомобилей на 1000 жителей) возглавил список. Однако на эту цифру могут влиять трансграничные работники, использующие служебные автомобили, зарегистрированные в стране.

Далее следуют Италия с 625 автомобилями на 1000 жителей, Финляндия (617 автомобилей), Мальта (613 автомобилей) и Кипр (609 автомобилей).

В 2017 году наибольшее количество зарегистрированных легковых автомобилей зафиксировано в Германии - 46 миллионов. Далее идут Италия (37 миллионов автомобилей: данные за 2016 год) и Франция (32 миллиона).

В течение пятилетнего периода с 2013 по 2017 год в нескольких государствах-членах наблюдался значительный рост числа зарегистрированных легковых автомобилей.

Наибольший рост за этот период был зафиксирован в Словакии (18%), Чехии и Португалии (по 17%), Эстонии (15%), Мальте и Венгрии (по 14%).

Европейская правда