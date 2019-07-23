Новости 23 июля: цены на газ, НАБУ против решения Луценко, тендер на аудит "Укроборонпрома"

О ценах на газ для населения. Конечная цена на газ для населения в августе уменьшится минимум на 5,5% по сравнению с июлем, и составит не более 4640 гривен без НДС за тысячу кубометров.

Об изминении подследственности дела "Ощадбанка". Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выступают против смены подследственности дела о завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка", которое генеральный прокурор Юрий Луценко передал Национальной полиции.

О ценах на газ для промишленности. НАК "Нафтогаз Украины" в августе 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,5% по сравнению с действующей в июле – с 6020,4 гривен до 5568 гривен за 1 тысячу кубических метров.

О тендере на аудит "Укроборонпрома". "Укроборонпром" объявил тендер на предоставление услуг независимого аудита госконцерна и его предприятий с привлечением международных экспертов за 32,5 миллиона гривень.

Об обысках в Кабмине. 22 июля во время обысков в правительстве военная прокуратура изъяла документы, касающиеся реализации внешнеторгового контракта суммой 6,8 миллионов долларов, который в концу 2015 года заключили ГП "Спецтехноэкспорт" и американская компания Worldwide Aeros Corp на поставку военного оборудования.

О крымских активах "Ощадбанка". Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

О новой стратегии добычи газа. Стратегия 20/20, которая предусматривает увеличение добычи газа к 2020 году до 20 миллиардов кубометров в год, нереализуема.

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