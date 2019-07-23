"Нафтогаз" уплатил в госбюджет еще 8,2 миллиарда дивидендов

НАК "Нафтогаз Украины" 22 июля дополнительно уплатила в государственный бюджет около 8,2 миллиарда гривень дивидендов за 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, в целом компания перечислила государству уже 12,3 млрд грн, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018 год.

"Нафтогаз" завершил выплату дивидендов за прошлый год – эти средства правительство сможет направить на заработные платы и пенсии, социальную защиту и обустройство инфраструктуры", – отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Также в НАК напомнили, что в конце июня компания уже перечислила в госбюджет 4,1 млрд грн дивидендов, что составляет 30% от чистой прибыли за 2018 год.

Напомним:

Ранее "Нафтогаз" оказался перед выбором: выплатить дивиденды правительству, или отсрочить их выплату и продолжить закачку газа в подземные хранилища.

Тогда Коболев заявил, что важнее потратить доходы компании на закачку газа в подземные хранилища, чем выплатить дивиденды государству.

Экономическая правда