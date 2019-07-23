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Вакарчук предлагает создать в Раде IT-комитет

Вторник, 23 июля 2019, 09:50

Политическая партия "Голос" предлагает создать в Верховной Раде IT-комитет.

Об этом говорится в комментарии лидера политсилы Святослава Вакарчука, сообщает Укринформ.

Команда политической партии "Голос" считает целесообразным создать в структуре ВР отдельный комитет, члены которого будут заниматься вопросами развития высоких технологий как приоритетной отрасли.

"На сегодня это важная отрасль для Украины, она развивается очень мощно. Мы можем помочь ей. Однако само по себе создание отдельного комитета ничего не даст - надо понимать, какими будут его функции, чем он может помочь ", - отметил Вакарчук.

В то же время политик заявил, что к уменьшению количества профильных комитетов "надо очень внимательно подойти".

Украинская правда

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IT Верховная рада

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