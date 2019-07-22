Инвесторы "перебегают" из облигаций в европейскую недвижимость — Bloomberg

В то время как от Европейского центробанка ждут перезапуска стимулов для ускорения роста и инфляции в еврозоне, один сегмент экономики - рынок жилья - не нуждается в импульсе извне.

Об этом пишет Bloomberg.

Цены на жилье в еврозоне в 2018 году повысились в среднем на 4,6%, что близко к максимальным темпам с докризисных времен.

Даже в условиях наблюдаемого в 2019 году замедления они все равно растут примерно втрое быстрее потребительских цен.

Это не бесконтрольный бум, пишет издание, но по сравнению с бондами континента, где низкие и отрицательные ставки означают, что во многих случаях инвесторы даже не могут опередить инфляцию, этот рынок - мечта для охотников за доходностью.

Экономисты и консультанты по недвижимости утверждают, что рынок жилья останется относительно горячим еще год-два, принося инвесторам примерно 4%, в то время как от гособлигаций еврозоны с трудом можно получить доходность больше 1%.

"Недвижимость - один из очень немногих инструментов, которые все еще обеспечивают приличный доход. Инструменты с фиксированной доходностью кажутся чудовищными крупным инвесторам вроде пенсионных фондов и даже держателям небольших сбережений", - отмечает экономист Алехандро Инуррьета.

Напомним, Европейский центробанк пошлет четкий сигнал о том, что процентные ставки вскоре опустятся еще глубже в область отрицательных значений, прогнозируют экономисты.