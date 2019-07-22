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Аграрии собрали уже 23,5 миллионов тонн зерна - Минагрополитики

Понедельник, 22 июля 2019, 15:38

По состоянию на 22 июля украинские аграрии собрали 23,5 миллионов тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 6,6 миллионов гектаров или 68% к прогнозу.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что пшеницы собрали 16,9 миллионов тонн с площади 4,5 млн га или 68% к прогнозу. Ячменя - 6 млн тонн с площади 1,8 млн га или 73% к прогнозу.

Гороха - 549 тысяч тонн с площади 242 тысяч гектаров или 86% к прогнозу, ржи - 42 тысяч тонн с площади 16 тысяч гектаров или 14% к прогнозу, овса - 20 тысяч тонн с площади 9 тысяч гектаров или 5% к прогнозу.

Кроме этого, озимого рапса собрали 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га или 83% к прогнозу.

Напомним:

По результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки - на 10,5 миллионов тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

Экономическая правда

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аграрии зепно

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