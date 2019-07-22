"Харьковрегионгаз" оштрафовано на 3 миллиона за завышенные цены для населения

Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Харьковрегионгаз" за реализацию сжиженного газа в баллонах для населения Харьковской области по завышенным ценам в 2015-2018 годах.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"По результатам рассмотрения дела Временная административная коллегия АМКУ установила, что ООО "Харьковрегионгаз" в течение декабря 2015 года, 2016-2018 годов, занимая монопольное положение на соответствующем рынке, включало завышенные эксплуатационные расходы в цену реализации сжиженного газа для населения Харьковской области", - говорится в сообщении.

Такие действия предприятия привели к установлению завышенных цен реализации одного баллона сжиженного газа, "которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке", отметили в АМКУ.

За это нарушение предприятие оштрафовано на 3 миллиона гривень и обязано прекратить нарушение, резюмировали в АМКУ.

Напомним:

Как сообщалось, баланс газа в Украине дефицитный. Если продавать украинский газ по более низкой цене, чем импортный, тогда это будет социальная услуга, а не рыночная позиция, считают эксперты.

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Экономическая правда