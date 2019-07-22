Ситуация с "АрселорМиттал" сигнализирует о перезревшей реформе правоохранительных органов - ЕБА
Бизнес обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог", и рассматривает это как сигнал перезревшей реформы правоохранительных органов
Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.
"Очевидно, что реформа правоохранительных органов уже не только назрела, но и перезрела. И данная ситуация - очередной этому сигнал. Однозначно, все взаимоотношения с инвесторами, а "АрселорМиттал" - один из крупнейших, нужно вести цивилизованным способом.
Конечно, если есть нарушения - вопрос нужно поднимать, но решать его цивилизованно", - сказала она.
"Такие события, как недавняя ситуация с "АрселорМиттал Кривой Рог", очень встревожили бизнес. Этот вопрос мы, в том числе, поднимали на встрече с представителями Национального инвестиционного совета", - добавила Деревянко.
Напомним:
Служба безопасности Украины в субботу провела обыски на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог".
Компания сообщает, что в результате обыска 20 июля была изъята машина непрерывного литья заготовок № 3 и отдельные элементы оборудования.
В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что СБУ заморозила проект на 150 миллионов долларов.
13 июля президент Владимир Зеленский раскритиковал руководство металлургического гиганта за вред экологии. По его словам, за последние 5 лет в Кривом Роге в среднем появилось около 25 тыс. онкобольных людей.
17 июля СБУ возбудила дело против руководителей промпредприятия за нарушения норм экологической безопасности.
18 июля "АрселорМиттал Кривой Рог" прокомментировал открытое СБУ дело и намекнул на давление на бизнес.
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