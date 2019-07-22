НБУ ввел в обращение еще одну памятную монету номиналом 50 гривень
Национальный банк ввел в обращение еще одну памятную монету - "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" тиражом 1 тысяча штук.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Монета продолжила серию "Духовные сокровища Украины", имеет номинал 50 гривень. Она изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 500,0 г, диаметр - 85,0 мм, тираж - до 1000 штук. Она оснащена локальной позолотой, содержание золота не менее 0,006 г", - отметили в банке.
Напомним:
В 2018 году количество реализованных Национальным банком памятных монет выросло почти в три раза в сравнении с 2017 годом.
Так, в прошлом году Нацбанк продал на внутреннем рынке почти 3,1 млн памятных монет на общую сумму 139,8 млн грн.
В 2017 году продано 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн.
Больше всего пользуются спросом украинские монеты в США, Германии, Гонконга и Южной Кореи.
Экономическая правда
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