НБУ ввел в обращение еще одну памятную монету номиналом 50 гривень

Национальный банк ввел в обращение еще одну памятную монету - "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" тиражом 1 тысяча штук.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Монета продолжила серию "Духовные сокровища Украины", имеет номинал 50 гривень. Она изготовлена ​​из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 500,0 г, диаметр - 85,0 мм, тираж - до 1000 штук. Она оснащена локальной позолотой, содержание золота не менее 0,006 г", - отметили в банке.

Напомним:

В 2018 году количество реализованных Национальным банком памятных монет выросло почти в три раза в сравнении с 2017 годом.

Так, в прошлом году Нацбанк продал на внутреннем рынке почти 3,1 млн памятных монет на общую сумму 139,8 млн грн.

В 2017 году продано 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн.

Больше всего пользуются спросом украинские монеты в США, Германии, Гонконга и Южной Кореи.

Экономическая правда