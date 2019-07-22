Представители США и Китая близки к встрече для восстановления торговых переговоров

Представители Соединенных Штатов и Китая могут встретиться в скором времени для восстановления очных торговых переговоров после ряда шагов, которые Пекин сделал навстречу Вашингтону.

Об этом сообщают китайские СМИ, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечает "Синьхуа", китайские компании обращаются к американским экспортерам сельскохозяйственных товаров, планируя наращивать закупку их продукции. Это показывает, что Китай готов выполнять обещания, данные США.

По данным Bloomberg, КНР ведет переговоры как с государственными, так и с частными компаниями США, обсуждая возможность увеличения закупок американских соя-бобов.

Источники издания отмечают, что план, который обсуждают власти Китая и компании, предусматривает освобождение импортеров от пошлин, введенных Китаем для соя-бобов, которые поставляются из США.

В Пекине считают позитивным сигналом со стороны США решение Вашингтона исключить продукцию ряда китайских компаний из списка товаров, облагаемых повышенными пошлинами, а также разрешить американским компаниям поставлять оборудование Huawei Technologies Co.", - пишет "Синьхуа".

По данным СМИ, представителей крупных технологических компаний США, в том числе Intel Corp. и Qualcomm Inc., пригласили в понедельник в Белый дом для обсуждения восстановления продаж американского оборудования китайской Huawei.

Напомним:

США и Китай в преддверии саммита стран G20 в Осаке договорились о перемирии в торговой войне: Вашингтон согласился пока не вводить дополнительные пошлины на товары из КНР на сумму 300 млн долларов.

По данным Fitch, рост мирового ВВП в ближайшие два года замедлится из-за конфликта Китая и США.

Читайте колонку на ЭП: Почему США могут проиграть торговую войну Китаю