Микольская вошла в набсовет "Укгирдроенерго"

Бывший заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская вошла в наблюдательный совет ЧАО "Укгирдроенерго".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Начало нового маленького этапа - я независимый член наблюдательного совета ЧАО "Укгирдроенерго", - написала Микольская.

По ее словам, кроме нее по открытой конкурсной процедуре были отобраны еще три коллеги.

Также она рассказала, что основные вопросы в наблюдательном совете - международные проекты, экспорт и комплаенс.

"А еще меня очень интересуют новые технологии и решения в энергетике, в том числе работа с данными (машинное обучение) и вопросы экологии", - рассказала экс замминистра экономического развития.

Она подчеркнули, что наблюдательный совет "Укгирдроенерго" достаточно гендерно сбалансированной: "из 7 членов - 3 женщины".

Премьер-министр Владимир Гройсман подписал распоряжение №544-р от 17 июля 2019 года о назначении набсовета в "Укргидроэнерго".

Напомним, что летом 2018 года правительство приняло решение об увольнении Натальи Микольской с должности торгового представителя Украины - заместителя министра экономического развития и торговли.

Вместо нее временно исполнять обязанности торгового представителя Украины начал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов .

Отмечалось, что Микольская написала заявление об увольнении в связи с участием в программе Стэнфордского университета "Новые лидеры из Украины".

Напомним:

30 мая правительство объявило конкурс членов наблюдательного совета "Укргидроэнерго".

Как сообщалось ранее, в наблюдательный совет Приватбанка по квоте Зеленского вошла подруга актрисы "Квартала".

Экономическая правда