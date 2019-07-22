Микольская вошла в набсовет "Укгирдроенерго"
Бывший заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская вошла в наблюдательный совет ЧАО "Укгирдроенерго".
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Начало нового маленького этапа - я независимый член наблюдательного совета ЧАО "Укгирдроенерго", - написала Микольская.
По ее словам, кроме нее по открытой конкурсной процедуре были отобраны еще три коллеги.
Также она рассказала, что основные вопросы в наблюдательном совете - международные проекты, экспорт и комплаенс.
"А еще меня очень интересуют новые технологии и решения в энергетике, в том числе работа с данными (машинное обучение) и вопросы экологии", - рассказала экс замминистра экономического развития.
Она подчеркнули, что наблюдательный совет "Укгирдроенерго" достаточно гендерно сбалансированной: "из 7 членов - 3 женщины".
Премьер-министр Владимир Гройсман подписал распоряжение №544-р от 17 июля 2019 года о назначении набсовета в "Укргидроэнерго".
Напомним, что летом 2018 года правительство приняло решение об увольнении Натальи Микольской с должности торгового представителя Украины - заместителя министра экономического развития и торговли.
Вместо нее временно исполнять обязанности торгового представителя Украины начал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов .
Отмечалось, что Микольская написала заявление об увольнении в связи с участием в программе Стэнфордского университета "Новые лидеры из Украины".
Напомним:
30 мая правительство объявило конкурс членов наблюдательного совета "Укргидроэнерго".
Как сообщалось ранее, в наблюдательный совет Приватбанка по квоте Зеленского вошла подруга актрисы "Квартала".
Экономическая правда
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